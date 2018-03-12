Жильцы тюменского дома, у которого обрушилась крыша, смогли вернуться в свои квартиры

В Тюмени снято ограничение доступа в третий и четвертый подъезды дома номер 91, по ул. 50 лет ВЛКСМ, в котором 7 марта обрушилась кровля. Жильцы получили возможность вернуться в свои квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Пока подрядчик проводил работы по демонтажу опасно нависавших конструкций крыши и балконов, 13 жителей дома были бесплатно размещены в гостинице "Колос". Работы по демонтажу были завершены 8 марта.

До 30 марта подрядная организация, по вине которой произошло обрушение кровли, обязана выполнить восстановление конструкций парапета, до 29 июня - провести обследование поврежденных балконов, разработать проект их восстановления, а также провести необходимые строительно-монтажные работы и до 1 августа завершить работы по устройству новой крыши, в соответствии с контрактом о капитальном ремонте, заключенном в 2017 г.

Все работы будут проходить под наблюдением представителей комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В приемке новой крыши, а также иных работ, предусмотренных контрактом, помимо специализированных служб, будут принимать участие собственники жилых помещений дома.