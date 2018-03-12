Ученые заявили о риске вскрытия скотомогильников с сибирской язвой

Таяние льдов в Арктике из-за глобального потепления может привести к вскрытию старых скотомогильников с сибирской язвой, как это произошло на Ямале летом 2016 г. По данным центра "Антистихия" МЧС России, в арктическом регионе зарегистрировано около 400 сибиреязвенных скотомогильников.

Читайте также: Ученые предсказали рост опасных природных явлений в России

Споры возбудителя сибирской язвы способны долгое время сохраняться в почве (более 50 лет), это приводит к образованию стойких почвенных очагов, что создает реальную угрозу возникновения эпизоотий и эпидемий, говорится в документе центра. Возбудитель рассматривается как основной биологический поражающий агент биотерроризма, что было продемонстрировано в США в 2001 г.

"Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 г. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой", — цитирует РИА Новости документ ведомства.

Отмечено, что рост температур в целом повышает риск развития инфекционных заболеваний, так как возбудители многих инфекций активизируются именно при теплых погодных условиях: "Потепление климата способствует смещению границы распространения клещей, из-за этого люди чаще стали болеть иксодовым клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом".

Напомним, в 2016 г. в Ямальском районе от вспышки сибирской язвы начался массовый падеж оленей, погибло более двух с половиной тысяч животных. Кроме того, госпитализировали 97 человек. Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов заявлял: фактически после перестройки на Ямале не прививали оленей против сибирской язвы. Хотя выпасаются животные в неблагополучной зоне. Позже глава арктического региона Дмитрий Кобылкин признал, что отмена вакцинации на Ямале – большая ошибка. В регионе прошла массовая вакцинация животных.