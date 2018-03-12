Российские лыжницы завоевали "золото" и "серебро" на Паралимпийских играх-2018

Представительница России Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок на Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Румянцева преодолела дистанцию за 49 минут 37,6 секунды. "Серебро" досталось еще одной россиянке Анне Милениной (отставание – 1 минуты 18,0 секунды). Тройку призеров замкнула украинка Людмила Ляшенко (+1.29,0).

Как сообщает Р-Спорт, для сборной России это "золото" стало третьим на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, в начале февраля Паралимпийский комитет России утвердил состав делегации на Паралимпиаду-2018. В состязаниях примут участие 79 человек, в том числе 40 спортсменов.