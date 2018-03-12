"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург

Стендап-комик Руслан Белый в своём новом шоу на ТНТ "Комик в городе" шутит над разными городами России. 11 марта вышел выпуск, где Белый рассказал про Екатеринбург, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём выступлении комик сравнил Екатеринбург с Питером: "Ваш город назван в честь императрицы Екатерины. Санкт-Петербург - в честь царя Петра I. Учитывая, что Екатерина Великая была женой Петра I, вас по праву можно называть женой Питера", - отметил Белый.

Не остался без внимания "Ельцин-центр". Руслан Белый не понимает, что же такого сделал Ельцин, чтобы возводить в честь него музей.

"Просто скажите, а зачем вам "Ельцин-центр"? Я не ставлю под сомнение личность Ельцина, но вы подумаете: девять лет он правил и был "подшофе", при этом у него была ядерная кнопка. Скажите спасибо, что в 1999 году он просто сказал: "я устал, я ухожу", и не "я устал, я ухожу, а уходить так с музыкой" и нажал на кнопку", - заявил комик.

Он также считает, что не надо так быстро ставить памятники. Белый не понимает, почему в каждом городе России стоит памятник Ленину: "У нас в стране больше памятников, чем коммунистов", - сказал он и подвел к тому, что в Екатеринбурге слишком много "странных памятников", например, памятник тёрке, Гене Букину и клавиатуре.

Пошутил он и про екатеринбургское метро. По его словам, как пишут в интернете, это единственное метро, которое окупилось за время строительства, потому что там нашли полезные ископаемые: "Вы тут лепреконы, ребята?" - заявил Руслан Белый.

Напомним, в 2016 году российский юморист Павел Воля во время выступления в Нью-Йорке отпустил неоднозначную шутку про жителей Екатеринбурга. Звезда "Камеди клаб" сравнил их с уличными гопниками.