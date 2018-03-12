Российский бизнесмен прервал футбольный матч в Греции, выбежав на поле с оружием

Матч чемпионата Греции по футболу между клубами ПАОК и АЕК не был доигран из-за инцидента на последних минутах: на поле выбежал недовольный судейскими решениями владелец ПАОКа российский предприниматель Иван Саввиди, который, по показаниям представителей АЕКа, имел при себе пистолет и угрожал арбитру встречи.

При счете 0:0 спорный гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы не был засчитан из-за положения "вне игры". Вышедший на поле Саввиди, активно жестикулируя, набросился в связи с этим с обвинениями на арбитра. От судьи его отвели охранники, пишет РБК со ссылкой на Eurosport.

El presidente del PAOK baja al campo con la pistola y se la enseña al árbitro, luego se lleva a los jugadores para adentro y en vez de suspender el partido definitivamente están esperando para acabar el encuentro, que iba en el 88 😱😱😱pic.twitter.com/lEt98m0aOm — Nuevo Foro MDM (@nuevoforomdm) 11 марта 2018 г.

За спиной у владельца ПАОКа, как рассказал позже испанскому радио Marca тренер афинского клуба АЕК, испанец Маноло Хименес, был пистолет. Подойдя к арбитру, Саввиди, по его словам, продемонстрировал Георгиос Коминису свое оружие и сказал: "Ваша карьера судьи закончилась". После этого арбитр матча, Хименес, а также футболисты команды AEK поспешили покинуть поле, передает Eurosport. Матч, решением Коминиса, был досрочно завершен.

Και δεν σοκάρεται κανείς που ένας αγνώστου προελεύσεως ολιγάρχης κυκλοφορεί δημόσια με όπλο, όπως οι μαφιόζοι σε λατινοαμερικανικές χώρες;



«...Πίσω απ’ τ’ αυτάρεσκα αστειάκια μας η σήψη προχωρούσε...», θα 'λεγε ο Νιόνιος... pic.twitter.com/zLwnqgjvvu — Paschos (@Mandravelis) 11 марта 2018 г.

Фотографии, на которых у Саввиди за поясом видна небольшая сумка для оружия, выложили пользователи Twitter под никами Mootaz Chehade (спортивный корреспондент издания Al Mustaqbal) и Paschos.

PAOK's owner with a gun by the looks of it. Greek football, ladies and gents. pic.twitter.com/tVQ2oi3ieL — Mootaz Chehade (@MHChehade) 11 марта 2018 г.

В итоге Коминос изменил свое решение и засчитал гол Варелы, однако в протокол это, вероятно, не попадет. Арбитр не смог заставить футболистов АЕКа доиграть оставшиеся минуты матча – афиняне посчитали, что из соображений безопасности возвращаться на поле не стоит.

Решение по этому инциденту будет принято позже, когда греческая федерация футбола получит отчет от арбитра матча, сообщает Р-Спорт.

Саввиди ранее был депутатом Государственной Думы России.

Российский предприниматель греческого происхождения является основателем и владельцем "Группы Агроком". В группу входит более 40 предприятий, крупнейшие из которых - компания "Донской табак" (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России), мясной бизнес-комплекс - ГК "Тавр", тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству упаковки для пищевой продукции, завод по производству бутилированной воды "Аква-Дон", а также международный аэропорт Ростова-на-Дону (бывший аэропорт федерального значения). По версии журнала Forbes, в 2015 году "Агроком" входил в список 200 крупнейших компаний России. Выручка группы в 2013 году оценивалась в 45,1 млрд рублей.



Контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. До этого, в период с 2002 по 2005 год, предприниматель являлся президентом футбольного клуба "Ростов", а позже, с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.