В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности

В Челябинске сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.
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"9 – 13 марта 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.
НМУ первой степени опасности объявлены до 19 часов 13 марта.
Напомним, по итогам рабочего визита в Челябинск глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору в течение марта разработать "дорожную карту" экологического развития Челябинской области, а также проверить проекты нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий.
По словам министра, на улучшение ситуации потребуется три-четыре года.