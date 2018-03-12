В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности

В Челябинске сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"9 – 13 марта 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

НМУ первой степени опасности объявлены до 19 часов 13 марта.

Напомним, по итогам рабочего визита в Челябинск глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору в течение марта разработать "дорожную карту" экологического развития Челябинской области, а также проверить проекты нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий.

По словам министра, на улучшение ситуации потребуется три-четыре года.