Спасатели пять часов тушат тюменский "Дом еды"

Спасатели поделились подробностями возгорания в кафе "Дом еды", сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 4.55. Кафе сейчас не работает. Площадь здания – 989 "квадратов", оно двухэтажное, третьей степени огнестойкости. Огонь тушит 41 человек.

Причина и ущерб устанавливаются.