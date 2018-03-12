В Новосибирске локализован крупный пожар на складе по хранению шин

В Новосибирске локализован крупный пожар, возникший утром 12 марта в промышленной зоне.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, произошел пожар на складе по хранению шин и лакокрасочной продукции на улице Шорная, 1. В результате огнем уничтожена кровля склада. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, основные усилия пожарных направлены на разборку и проливку конструкций.

"В главном управлении МЧС России по Новосибирской области развернут оперативный штаб. На месте продолжают работать 90 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. При полной ликвидации огня причина будет установлена дознавателями МЧС России, которые также работают на месте. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Осуществляется непрерывный мониторинг окружающей среды. Задымление в зоне пожара угрозы населению не представляет. Передвижные лаборатории осуществляют замеры воздуха на предмет превышения предельно-допустимой концентрации", - сообщили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют в случае ощущения запаха дыма избегать длительного нахождения и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна в помещениях. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, при себе иметь лекарственные препараты, а детям и беременным женщинам следует отказаться от продолжительных прогулок.

"ГИБДД временно ограничила движение транспорта в районе пожара. Это сделано для того, чтобы организовать беспрепятственный проезд и доступ пожарной техники к пожарным гидрантам. Введено ограничение на движение машин с улицы Дуси Ковальчук на улицу Сухарная. Проезд для пассажирского транспорта по данному направлению полностью открыт", - уточнили в ведомстве.