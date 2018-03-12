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12.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 16


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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На ПМЭФ обсудят "экономику доверия"
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ПМЭФ, Петербургский международный экономический форум, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Алексей Кудрин (2017) | Фото: Накануне.RU

"Росконгресс" назвал ключевую тему Петербургского международного экономического форума, который состоится состоится 24-26 мая. Спикеры обсудят построение экономики доверия, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение фонда.

Обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях, рассказали организаторы. Тематический блок "Глобальная экономика в эпоху изменений" затронет все аспекты экономических отношений в меняющемся мире – от демографии и решения проблем социального неравенства до развития энергетики и применения новых технологий в АПК. В центре внимания окажутся также вопросы экономики совместного потребления, экономики Мирового океана и благотворительности и филантропии.

В рамках направления "Россия: используя потенциал роста" участники обсудят основные вызовы, стоящие перед экономикой страны, экспортный потенциал креативных индустрий России, пути выхода на лидерские позиции в мировой технологической и энергетической сфере.

В тематическом блоке "Технологии для лидерства" состоятся дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.

ПМЭФ, пленарное заседание, Владимир Путин(2017)|Фото: forumspb.com

Блок "Человеческий капитал в цифровой экономике" сосредоточится на вопросах трансформации мирового рынка труда, роли образования в цифровой экономике и конкурентоспособности в условиях экономики знаний.

Тема форума отражает одну из важнейших задач, стоящих перед российскими властями сегодня, сказал министр экономического развития России Максим Орешкин:

"Президент определил цель вывести темпы роста российской экономики на уровень выше среднемировых. Для этого инвестиции должны составить 25-27% ВВП. Это комплексная задача, которая требует системного развития инфраструктуры и экспортных возможностей, создания новых удобных инструментов финансирования, значительного упрощения административных процедур, предсказуемых макроэкономических условий. Однако всего этого будет недостаточно, если на качественно новый уровень не выйдет доверие между населением, бизнесом и государством".

ПМЭФ, Петербургский международный экономический форум, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Алексей Кудрин(2017)|Фото: Накануне.RU

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина считает, что "центральная тема форума "Экономика доверия" – это диалог о том, как разрешить противоречия, которые снижают потенциал глобального роста: от неравенства до возрождающегося протекционизма, и одновременно поиск ответов на общие вызовы: технологические, демографические, энергетические и другие". Последствия кризиса преодолены, экономика России вернулась к положительным темпам роста. Сейчас формируются параметры новой модели роста, заявила она.

"От того, какие условия государство сможет создать для эффективного и инновационного бизнеса, на какие индустрии и технологии сделаем ставку именно сейчас, зависит, сможем ли мы раскрыть потенциал российской экономики. Тема доверия исключительно актуальная и для сессий, посвященных вопросам развития финансовой системы. Экономический рост требует финансовых ресурсов, а эффективность финансового посредничества в целом и развитие институтов длинных денег не возможны без доверия между экономическими агентами, доверия к институтам. К факторам, способствующим повышению доверия к финансовой системе относятся добросовестность участников, здоровая конкуренция, защита прав вкладчиков и акционеров", - сказала Набиуллина.

В рамках Форума состоятся встречи деловых кругов России и стран-гостей Франции и Японии. Отдельные встречи запланированы с представителями деловых сообществ США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный завтрак проведет Сбербанк России. Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут региональный консультативный совет "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, а также сессия Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" на тему: "Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста".

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12.03.2018 07:34 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
09:34 Екб


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На ПМЭФ обсудят "экономику доверия"
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