В Челябинске на Кирова трамвай сошел с рельсов - все "рогатые" встали в пробке

12.03.2018 07:34 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов

09:34 Екб





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В Челябинске на Кирова трамвай сошел с рельсов - все "рогатые" встали в пробке