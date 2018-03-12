Порошенко пообещал сделать всё для скорейшего ввода миссии ООН в Донбасс

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс.

По его словам, это единственный вариант "остановить убийства" украинских военных и гражданских лиц и восстановить суверенитет страны на оккупированных территориях.



"Для этого достаточно, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе Верховная рада Украины с третьей попытки приняла закон о "реинтеграции Донбасса", который стал законом об "оккупации". Документ принят во втором чтении 280 депутатами при необходимом минимуме 226 голосов. Документ был подписан президентом Порошенко в конце февраля. Согласно закону о "реинтеграции", Киев не несёт никакой ответственности за происходящее в Донецкой и Луганской народных республиках, которые объявляются оккупированными территориями.

Как стало известно 7 марта, Генштаб украинских Вооружённых сил разработал документы о начале Операции объединённых сил вместо антитеррористической на Донбассе.