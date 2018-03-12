Армянский священник заявил об отсутствии мистики в Благодатном огне

Священник Армянской апостольской церкви (ААЦ) Самуил Агоян разругался с представителем Коптской церкви после того, как заявил, что раскрыл тайну схождения Благодатного огня.

Благодатный огонь — огонь, выносимый из Гроба Господня в Иерусалиме во время ежегодного богослужения в Великую субботу в храме Воскресения Христова, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю. Вынос пасхального огня символизирует выход из гроба воскресшего Иисуса Христа.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на портал "Новости Израиля", перепалка между священниками началась во время съёмок репортажа в Храме Гроба Господня.

По словам Агояна, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады.

"Бог творит чудеса, но не на потеху людям", — пояснил священник, подчеркнув, что ничего мистического в Благодатном огне нет.

Эти слова возмутили стоявшего рядом представителя Коптской церкви, и он потребовал остановить съёмку.

Представитель ААЦ, в свою очередь, отметил, что копты, в отличие от армян, не присутствуют при зажигании огня, однако священник продолжил обвинять Агояна во лжи.