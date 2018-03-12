Путин рассказал, что Меркель присылает ему немецкое пиво

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда получает в подарок от канцлера ФРГ Ангелы Меркель полюбившееся ему во времена работы в ГДР пиво.

Об этом российский лидер заявил в фильме журналиста Андрея Кондрашова, который опубликовал на своей странице в соцсети "Одноклассниках" телеведущий Дмитрий Киселев.

"Мне [канцлер Германии Ангела Меркель] время от времени [присылает] несколько бутылочек радебергского пива", — похвастался Путин.

Ранее в книге "От первого лица" президент России сообщил, что во время работы в Дрездене в 80-х годах он с семьей или коллегами часто ездил в маленький город Радеберг, где был один из лучших пивных заводов в Восточной Германии, сообщает ТАСС.