Глава Пентагона выразил разочарование посланием Путина

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, в том числе, о стремлении снизить напряжённость в отношениях с Североатлантическим альянсом (НАТО), заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 марта российский лидер обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Президент рассказал об испытаниях новой суперракеты. Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.

"Я смотрел речь президента Путина, и, как и многие из нас, я сосредоточился на последней трети (о новых российских вооружениях, — прим.). Первые две трети — явно о внутренних проблемах, а также… о возможностях снизить напряженность между странами НАТО, западными странами… и Российской Федерацией", — цитирует "РИА Новости" слова Мэттиса, передаваемые пресс-службой Пентагона.

При этом министр отметил, что речь российского лидера его разочаровала.

"Мне платят зато, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит, ещё несколько лет", — пояснил Мэттис.