Явка на президентских выборах составит 64% - эксперты

Экспертная сеть и Telegram-канал "Давыдов. Индекс" повел исследование уровня электоральной активности в 50 крупнейших регионах.

Согласно данным, средний уровень явки на президентских выборах составит 64%. Как сообщил председатель Экспертного совета Фонда развития гражданского общества Леонид Давыдов, "если прогноз явки в 64% подтвердится, то, я полагаю, это будет очень хороший результат. При всех условиях, которые мы в совокупности имеем, это был бы высокий уровень электоральной активности", - сказал Давыдов.

Как считают эксперты, в Москве прогнозируется явка в 65%, в Санкт-Петербурге - 52%. "Есть некий субъективный фактор. Экспертам кажется, что Москва работает, а Питер - нет. Поскольку я знаком с ситуацией и в Москве, и в Санкт-Петербурге, могу отметить, что тенденция, в целом, угадана верно. В столице, явно, больше работают, чем в Питере", - говорит эксперт.

Наиболее высокая явка на президентских выборах ожидается в Татарстане - 82%, в Чувашской республике - 78%, в Пензенской области - 74%, сообщает "Интерфакс".