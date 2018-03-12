Маск испытает корабль для полета на Марс в 2019 году

Глава компании SpaceX Илон Маск планирует совершить первый полет нового корабля, предназначенного для освоения Марса, в первом полугодии 2019 года.

"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года", - сказал Маск, отметив при этом, что ему не всегда удается выдерживать заявленные сроки воплощения своих проектов. Бизнесмен сообщил, что рассчитывает "на общую поддержку, вдохновение и добрую волю" со стороны американских предпринимателей и широкой общественности. "Я считаю, что, как только мы построим его [корабль], то получим наглядное подтверждение того, что этим путем смогут последовать другие компании и страны. Они пока не считают это возможным, но если нам это удастся, то они вступят в игру", - заметил Маск, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее SpaceX сообщала, что отправит космический корабль на Марс в 2018 году. По словам Маска, "корабль Dragon 2 способен приземлиться в любой точке Солнечной системы. Миссия Red Dragon станет первым тестовым полетом".