СМИ: власти ФРГ поставили украинского посла на место

в этот день
12.03.18
04:16
В Екб.06:16
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
В сети появляются новые видео ярких вспышек в небе над Уралом
Экс-сотрудника ФСИН судят за "учебный спарринг", в котором тюменец получил ушиб головного мозга
Главное
Путин рассказал, из-за чего затонула подлодка "Курск"

Тема дня
Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 16


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Челябинске больные стафилококком сотрудники роддома заплатят за заражение новорожденного
Визит Путина на Средний Урал: президент посетит Нижний Тагил и Екатеринбург
"Не нравится то, что происходит". Анастасия Удальцова отказалась статуса доверенного лица Грудинина?
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Житель Екатеринбурга подал на священника в суд за сравнение Ленина с Гитлером
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
Американцы узнали секреты "Арматы"
По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 199

СМИ: власти ФРГ поставили украинского посла на место
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Андрей Мельник (2018) | Фото: Рамблер/новости

Власти ФРГ решили прекратить регулярные протесты посла Украины Андрея Мельника по поводу поездок немецких политиков в Крым, и они призвали дипломата заниматься своей непосредственной работой, а не вмешиваться во внутренние дела Германии.
Читайте также:

Как сообщил председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в ФРГ Андреас Маурер, соответствующая беседа состоялась два месяца назад, и с тех пор дипломат "стал потише".

По словам политика, Мельник неоднократно предъявлял главе МИД Германии Зигмару Габриэлю претензии по поводу визитов немецких делегаций в Крым, а украинский президент Петр Порошенко просил канцлера ФРГ Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки.

"Лидер Украины, наверное, страну перепутал. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "Правые секторы" (экстремистская группировка, запрещенная в России), а неугодных политиков бросают в мусорные баки", - отметил Маурер.

В результате послу объяснили, что Киев может протестовать, но "не вмешиваться во внутренние дела Германии". Самому дипломату рекомендовали делать свою непосредственную работу, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, киевская "прокуратура Крыма" завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым. За это "нарушение" им грозит до трех лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Другие новости по темам: ФРГ, Украина, Крым
12.03.2018 03:20 Мск | Денис Линов
05:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.02.2018 18:34 Мск
Киев хочет посадить немецких депутатов, посетивших Крым








Добавить комментарий:

СМИ: власти ФРГ поставили украинского посла на место
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+