СМИ: власти ФРГ поставили украинского посла на место

Власти ФРГ решили прекратить регулярные протесты посла Украины Андрея Мельника по поводу поездок немецких политиков в Крым, и они призвали дипломата заниматься своей непосредственной работой, а не вмешиваться во внутренние дела Германии.

Как сообщил председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в ФРГ Андреас Маурер, соответствующая беседа состоялась два месяца назад, и с тех пор дипломат "стал потише".

По словам политика, Мельник неоднократно предъявлял главе МИД Германии Зигмару Габриэлю претензии по поводу визитов немецких делегаций в Крым, а украинский президент Петр Порошенко просил канцлера ФРГ Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки.

"Лидер Украины, наверное, страну перепутал. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "Правые секторы" (экстремистская группировка, запрещенная в России), а неугодных политиков бросают в мусорные баки", - отметил Маурер.

В результате послу объяснили, что Киев может протестовать, но "не вмешиваться во внутренние дела Германии". Самому дипломату рекомендовали делать свою непосредственную работу, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, киевская "прокуратура Крыма" завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым. За это "нарушение" им грозит до трех лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте ведомства.