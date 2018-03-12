В Новосибирской области разбился минивертолет

В Новосибирской области по факту крушения минивертолета проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, происшествие случилось 11 марта в 18 часов 05 минут. Летательный аппарат типа "Автожир" упал в поле, расположенном на территории поселка Красноозерское Краснозёрного района.

Воздушным судном управлял мужчина 1959 года рождения. Он погиб на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельств трагедии.