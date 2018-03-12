Путин сообщил, вернется ли Крым в состав Украины

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возвращении Крыма.

По словам главы государства, полуостров никогда не вернется в состав Украины. Как сообщил российский лидер во время интервью в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", на это не смогут повлиять никакие обстоятельства. "Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств, и не будет никогда", — ответил Владимир Путин.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после прошедшего на полуострове референдума. Согласно его результатам, более 95% жителей республики проголосовали за возвращение в состав РФ.