Представлена песня Самойловой для "Евровидения-2018"

Первый канал показал в своем телеэфире песню "I Won't Break", с которой певица Юлия Самойлова отправится на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2018" в Лиссабоне.

"Это песня про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей. Это не просто нежная баллада, это песня со стержнем", - сказала исполнительница.

В сообщении телеканала говорится, что "над новой песней для Юли работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад - Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн". При этом Гуткин работал над песнями других российских конкурсантов "Евровидения" - Дины Гариповой и Полины Гагариной.

Официальное видео на песню "I Won't Break" снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне. При этом детали выступления Самойловой держатся в секрете, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, букмекеры назвали возможного победителя музыкального конкурса "Евровидение-2018". При этом Самойлова заняла восьмое место в списке.

Напомним, представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве должна была Юлия Самойлова, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны из-за ее выступления в Крыму. Серебряный призер конкурса Кристиан Костов также пел на российском полуострове в 2014 году, однако СБУ разрешила ему выступать на Украине.