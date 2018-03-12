Путин в день открытия Олимпиады в Сочи приказал сбить самолет

Российский президент Владимир Путин рассказал, что ему пришлось принимать решение сбить пассажирский авиалайнер в день открытия Олимпиады в Сочи.

Об этом глава государства рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который представлен в соцсети "Одноклассники". По словам президента, когда он вместе с руководителями Международного олимпийского комитета направлялся на стадион "Фишт" в Сочи, из оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпиады поступила информация о захвате лайнера, который летел из Харькова в Стамбул. Пилоты сообщили, что у предполагаемого террориста была бомба, и он требовал посадить самолет в Сочи.

Сотрудники штаба заявили президенту, что в соответствии с планом, предусмотренным на подобный случай, самолет рекомендуется сбить. "Я им сказал: действуйте в соответствии с планом", - сказал глава государства.

"Я, к сожалению, ничего не мог им сказать до полного выяснения всех деталей. Минут пять, может быть, семь прошло. Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро садится", — отметил Путин.

Глава ФСБ Александр Бортников, который также появляется в фильме, пояснил, что "президент взял всю ответственность на себя, он не перекладывает ответственность на других", сообщает Lenta.ru.