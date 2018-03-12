Раскрыты возможности новейшей российской ракеты "Сармат"

Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" сможет размещаться в существующих шахтных пусковых установках.

Как сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, для этого могут потребоваться "минимальные доработки инфраструктуры позиционных районов". По данным Каракаева, до 2025 года в РВСН должны поступить более 40 ракет "Сармат". Они должны заменить ракетные комплексы Р-36М2 "Воевода", которые были приняты на вооружение еще в советский период.

Как отметил главком, "Сармат" превосходит не только своего предшественника по многим показателям, но и в ближайшей перспективе станет вершиной мирового боевого ракетостроения, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в ежегодном послании Федеральному Собранию 1 марта президент России Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.