СМИ: при крушении в Иране турецкого самолета никто не выжил

Спасатели добрались до места катастрофы частного турецкого самолета, который потерпел крушение в Иране.

На месте падения лайнера обнаружены обгоревшие останки 11 человек, среди которых - три члена экипажа. Для их идентификации потребуется анализ ДНК.

В поисково-спасательной операции были задействованы несколько специальных бригад, а также альпинисты и пожарные, так как обломки лайнера находятся на высоте около 400-500 м над уровнем моря - на краю скалы.

Соболезнования в связи с трагедией уже выразил от имени иранского руководства официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми. По его словам, "сразу после случившегося к месту катастрофы, несмотря на сложные погодные условия, были направлены поисково-спасательные бригады", сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, крушение произошло 11 марта. Авиалайнер летел из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул.