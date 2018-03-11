Киев действует "в интересах Путина": Собчак ответила на обвинение в "политической шизофрении"

Кандидат в президенты России Ксения Собчак обвинила главу МИД Украины Павла Климкина в том, что он отказал ей в следовании украинским законам для посещения Крыма. Об этом она написала в Instagram.

Собчак отметила, что ответ Климкина, назвавшего ее просьбу "политической шизофренией", ее удивил.

"Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна "оккупация" Крыма и война в Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?" – написала Собчак.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявляла, что та не собирается проводить в Крыму агитацию.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 6 марта Собчак решила попросить разрешения у Киева на въезд в российский Крым. В посольстве Украины сообщили, что никаких обращений не получали. Собчак утверждает, что отправляла все документы официальными письмами в Миграционную службы и посольство Украины.