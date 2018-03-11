Путин рассказал, из-за чего затонула подлодка "Курск"

Президент России Владимир Путин рассказал, что стало причиной трагедии с подводной лодкой "Курск".

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться", - сказал президент в интервью для фильма "Путин".

Глава государства добавил, что трагедия "Курска" - это "проявление общего состояния Вооруженных сил".

Путин рассказал, что в момент трагедии он едва приступил к исполнению обязанностей президента после выборов и даже не знал, что в Балтийском море проводятся какие-то серьезные военные учения.

"Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое, потом, конечно, все это развернулось в полном объеме и в полный рост", - вспоминает российский лидер.

"Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет, - сказал президент. - Но трагедия колоссальная, столько людей погибло".

Путин отметил, что причина трагедии установлена - в торпедном отсеке произошел взрыв, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки.

Он также вспомнил, как после катастрофы приехал в гарнизонный дом офицеров в поселке Видяево к родным моряков - "поддержать людей, заверить их в том, что мы сделаем все, чтобы лодку поднять".

"Разговор действительно был очень тяжелым, но он был честным абсолютно. Предельно честным и открытым. И, безусловно, люди это почувствовали, поняли", - рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что его предостерегали от попыток поднять лодку со дна, но он настоял, поскольку дал слово.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года при проведении военно-морских учений Северного флота. Погибли все 118 членов экипажа. В 2002 году подлодка была поднята на поверхность и направлена на утилизацию.