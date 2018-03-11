Турецкий пассажирский самолет потерпел крушение в Иране

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 7
Аналитика
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 16


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
11.03.2018 19:00 Мск (21:00 Екб)
происшествия | За рубежом
Турецкий пассажирский самолет потерпел крушение в Иране
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самолет (2016) | Фото: newsbel.by

Турецкий пассажирский самолет разбился на западе Ирана. О жертвах пока не сообщается.
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Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Авиалайнер летел из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя иранской Организации гражданской авиации.

По неподтвержденным данным, на борту самолета находились от 10 до 20 человек, передает "Интерфакс".

Также сообщается, что самолет был частным.

После удара о землю воздушное судно загорелось. На место происшествия направились бригады спасателей.

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11.03.2018 19:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
21:00 Екб


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Турецкий пассажирский самолет потерпел крушение в Иране
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