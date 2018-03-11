Турецкий пассажирский самолет потерпел крушение в Иране

Турецкий пассажирский самолет разбился на западе Ирана. О жертвах пока не сообщается.

Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Авиалайнер летел из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя иранской Организации гражданской авиации.

По неподтвержденным данным, на борту самолета находились от 10 до 20 человек, передает "Интерфакс".

Также сообщается, что самолет был частным.

После удара о землю воздушное судно загорелось. На место происшествия направились бригады спасателей.