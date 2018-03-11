СМИ узнали о новой атаке беспилотника на российскую авиабазу Хмеймим

Боевики вновь попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи беспилотника.

Дрон, оснащенный бомбой, был уничтожен системами ПВО до того, как успел достичь территории базы,сообщает Al-Masdar News со ссылкой на сирийские проправительственные источники.

Напомним, предыдущее нападение на авиабазу Хмеймим произошло в ночь на 6 января. Боевики при этом использовали самодельные дроны с кустарными минами. Атака была отбита российскими военными, все беспилотники были уничтожены.

В Минобороны сообщили, что дроны, атаковавшие российскую авиабазу, не имели возможности возникнуть в кустарных условиях - они появились лишь с задействованием специалистов из стран, производящих и применяющих устройства такого типа.