"Я-то решил, что это салют": Вертолет Путина был обстрелян боевиками в Чечне в начале 2000-х годов

В начале 2000-х годов вертолет президента России Владимира Путина был обстрелян боевиками во время посещения им места гибели псковских десантников в Чечне. Об этом сообщается в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который выложен на странице журналиста Дмитрия Киселева в соцсетях.

В фильме рассказывается о героической обороне десантников шестой псковской роты в Чечне, в живых тогда остались только шесть бойцов, погибли 84 десантника, уничтожив до 500 боевиков. Путин после этого приехал на высоту, где погибли бойцы, но президентский борт был атакован боевиками.

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Это уже летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", - поделился в фильме своими впечатлениями Путин.

Отмечается, что тогда никто не пострадал по счастливой случайности и об этом не стали рассказывать.

Напомним, ранее в Кремле опровергли слова экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева ​об угрожавшей президенту Владимиру Путину авиакатастрофе в феврале 2014 года.