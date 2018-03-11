ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области.

Террористический акт планировался членами законспирированной террористической ячейки, говорится в сообщении Центр общественных связей ФСБ.

11 марта при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения были убиты.

На месте происшествия обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, заявили в ФСБ.

Возбужденно уголовное дело о подготовке террористического акта, передает "Интерфакс".

6 марта в Махачкале были задержаны пять сторонников ИГ* (запрещена в РФ), вербовавших дагестанцев для участия в боевых действиях в Сирии. Отмечается, что задержанные заготовили множество взрывчатки и оружия для терактов на Северном Кавказе.