"Может, Воркуту?": в Госдуме ответили на слова Яроша о захвате Кубани и Воронежа

Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников предложил экс-главе экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрию Ярошу попробовать захватить Воркуту, где ему уже приготовлена тюрьма.

Так депутат отреагировал на высказывание Яроша о возвращении Крыма и захвате российских территорий,в том числе Кубани и Воронежа.

"Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена", - отметил Калашников.



Парламентарий подчеркнул, что правильность сделанного крымчанами выбора доказало время, передает РИА Новости. "В противном случае, его (регион - ред.) ждала бы такая судьба от таких отморозков".

*Организация, запрещенная в России