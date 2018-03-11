Митинг-концерт: в Екатеринбурге со сносом ДК "Химмаш" жители борются песнями и танцами

В Екатеринбурге в воскресенье,11 марта, прошел очередной митинг против сноса ДК "Химмаш".

Жители микрорайона Химмаш и других соседних микрорайонов города во второй раз вышли на акцию с требованием сохранить учреждение культуры, оказавшееся под угрозой сноса.

На этот раз люди собрались у самого дворца культуры. Митинг состоялся в форме концерта, номера подготовили детские коллективы, которые занимаются в ДК "Химмаш", сообщила Накануне.RU организатор акции Татьяна Знак.

"Концерт состоял из номеров тех коллективов, которых, можно сказать, выбрасывают на улицу, - рассказала она. – Было очень много народу. Подписи собирали, хотим нести их Путину".

По словам организатора, на сегодняшний день собрано уже около пяти тысяч подписей.

В дальнейшем, если ситуация с ДК не изменится, неравнодушные местные жители намерены продолжать проводить митинги. "Мы намерены судиться, писать в прокуратуру, продолжать борьбу", - подчеркнула Татьяна Знак.

Напомним, владельцем здания, расположенного на ул. Грибоедова, 13, ныне является бизнес-центр AVS. Граждан беспокоит появившаяся информация о сносе дворца культуры и строительстве на его месте жилого комплекса с административными помещениями.

Ранее жители микрорайона Химмаш уже проводили митинг у мэрии Екатеринбурга. Тогда к пикетирующим вышел главный архитектор города Андрей Молоков. Он отметил, что пока планов по сносу ДК "Химмаш" нет.

Кроме того, жители микрорайона просили президента РФ Владимира Путина, который 6 марта посетил Свердловскую область с рабочим визитом, обратить на ситуацию внимание.