В Подмосковье бродячие собаки загрызли мужчину и искусали женщину

В Истре Московской области следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по региону, тело местного жителя было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района.

Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. "Предположительно те же собаки причинили ей укушенные раны. Вероятнее всего, на местных жителей напала стая бродячих собак", - отметили в СК.

В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мер с участием сотрудников службы по отлову животных.

Ранее сообщалось, что владельцам собаки, которая насмерть растерзала 7-летнюю девочку на Среднем Урале, изменили приговор.