Россия в ближайшее время может начать экспорт молока, мяса и рыбы в Турцию

Экспорт молока, мяса и рыбы из России на турецкий и китайские рынки может начаться в ближайшем будущем, сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"Мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции", – сказал Ткачев в интервью ТАСС.

Министр отметил, что в целом в сотрудничестве России с Турцией наблюдается позитивная динамика. По результатам 2017 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между странами возрос на 21% по сравнению с 2016 годом и достиг почти 2,8 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор снимает запрет на ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных.