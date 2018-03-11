В Ленобласть доставили американский танк времен ВОВ, поднятый со дня моря

Бригада Западного военного округа (ЗВО), дислоцированная в Ленинградской области, получила американский танк "Шерман" времен Второй мировой войны.

Танк поднят с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон" (Thomas Donaldson). Специалисты оценили состояние машины как удовлетворительное, сообщил РИА Новости глава пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Шерман" в ближайшее время начнут реставрировать. Планируется, что уже к 9 мая танк станет музейным экспонатом и его смогут увидеть жители Санкт-Петербурга.

В предыдущие годы с борта американского судна со дна Баренцева моря на поверхность были подняты несколько танков "Шерман" инженерных машин, артиллерийские установки, паровая лебедка и паровоз.