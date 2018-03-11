В Китае депутаты разрешили главе страны править бессрочно

В Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у власти.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправку в конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.

По мнению иностранных наблюдателей, отмена ограничений на занятие высших государственных постов позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз, передает "Интерфакс".

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета КНР. Как ожидается, он будет переизбран на этих должностях на нынешней сессии ВСНП.

На состоявшемся в конце прошлого года 19-м съезде КПК Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии.