В Китае депутаты разрешили главе страны править бессрочно

В Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у власти.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправку в конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.
По мнению иностранных наблюдателей, отмена ограничений на занятие высших государственных постов позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз, передает "Интерфакс".
Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета КНР. Как ожидается, он будет переизбран на этих должностях на нынешней сессии ВСНП.
На состоявшемся в конце прошлого года 19-м съезде КПК Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии.