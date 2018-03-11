В Перми произошел крупный пожар в промышленном здании

Спасатели около трех часов тушили пожар в здании по улице Промышленной в Перми, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании в здании склада завода "Пеноплэкс" поступило в 05:28. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожару присвоен 3 номер сложности.

На момент возникновения пожара внутри находился персонал - 14 человек, все эвакуировались, никто не пострадал. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров, для тушения огня было создано три боевых участка. От огня в здании частично обрушились конструкции и кровля.

На месте проводят проверку по пожару дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы, специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают его причину.