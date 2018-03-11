В Великобритании заявили о создании своего "списка Магнитского"

Власти Великобритании планируют ввести санкции в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.

В британскую версию так называемого "списка Магнитского" войдут 49 человек, которых подозревают в нарушении прав, внесудебных казнях и пытках. Ограничения предусматривают отказ в выдаче виз и заморозку активов.

Отмечается, что решение было принято до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В случае, если версия об участии России в отравлении Скрипаля подтвердится, то премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о новых законах в качестве ответных мер против Москвы.

Ранее в Госдепе США пообещали использовать "акт Магнитского" в качестве давления на Россию.