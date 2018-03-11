У Путина "что-то есть" на Трампа, - журналистка NBC

У Владимира Путина есть некая информация о Дональде Трампе, которую американский президент не хотел бы предавать огласке, заявила журналистка NBC Мегин Келли, которая взяла интервью у российского лидера.

"Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа", - приводит The Hill слова журналистки.

"Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США", - добавила она.

При этом, по мнению Келли, если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, едва ли она как-то связана со скандальным досье с "компроматом", передает РИА Новости.

В интервью журналистке Владимир Путин заявил, что России незачем было вмешиваться в американские выборы, но при этом Соединенные Штаты не скрывают вмешательства в российский избирательный процесс.

Полную версию интервью можно прочитать на официальном сайте Кремля.