Глава Подмосковья поручил решить ситуацию со свалкой "Ядрово" к лету

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Губернатор в субботу провел селекторное совещание с участием членов правительства, различных ведомств и главы Волоколамского района Евгения Гаврилова, посвященное ситуации на подмосковном полигоне.

Воробьев поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Также губернатор поставил задачу в целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня.

По словам министра экологии и природопользования региона Александра Когана, сегодня форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По ранее существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако из-за осложнения обстановки и по многочисленным обращениям жителей Волоколамского района решено открыть новую карту в течение двух недель.

Он подчеркнул, что вблизи полигона уже работают две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха. В течение ближайших дней будут установлены еще две станции. Данные экомониторинга будут доступны для всех желающих.

Полигон "Ядрово" эксплуатируется с 1979 года. За это время на его территории не проводились мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что 3 марта в Волоколамске более 5 тысяч человек (население города – 20 тысяч человек) вышли на митинг против мусорного полигона.