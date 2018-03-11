В Краснотурьинске "шумная компания" украла из кассы бара деньги и спрятала их в носки

В Краснотурьинске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в хищении денег из кассы местного бара.



Сигнал с охраняемого бара, расположенного в доме 9 на улице Радищева, поступил в 6 утра 10 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

На место прибыли бойцы Росгвардии. Сотрудница питейного заведения рассказала, что в баре отдыхала шумная компания из трех человек. Когда продавец отвлеклась, отдыхающие похитили из кассы 14,3 тысяч рублей, после чего скрылись. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, бойцы Росгвардии выяснили приметы подозреваемых и начали поиск.

"В ходе патрулирования улиц у дома 24 на улице Ленина было замечено такси со схожими по приметам пассажирами, - рассказали в Росгвардии. - Увидев патрульный автомобиль, они стали заметно нервничать. При наружном досмотре в присутствии понятых у подозреваемых были обнаружены и изъяты похищенные деньги, которые они попытались спрятать в носки".

Задержанные мужчины 1983 и 1994 года рождения, а также их спутница 1976 года рождения были переданы сотрудникам полиции.

