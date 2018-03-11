Памфилова: Ни одного из кандидатов в президенты уже нельзя снять с выборов

Никого из восьми кандидатов в президенты России, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта, и тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов. Сегодня уже все - нереально", - сказала Памфилова в субботу в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, все кандидаты "дойдут до финишной прямой".

Напомним, ранее глава ЦИК отказалась снимать с выборов кандидатуру директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина. Памфилова заявила, что больше к вопросу отказа в регистрации кандидата от КПРФ она возвращаться не намерена.