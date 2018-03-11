BBC: В ресторане в Солсбери обнаружены следы вещества, которым был отравлен Скрипаль

В ресторане Солсбери нашли следы нервно-паралитического вещества, которое, возможно, использовалось при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Следы вещества нашли в той части ресторана Zizi, где ели Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до отравления.

Ресторан опечатан и закрыт для посещения, как и дом Скрипаля, паб Bishopʼs Mill и скамейка в парке, где были обнаружены отравленные, передает BBC.

Как сообщил "Росбалт", британские военные эвакуируют зараженные автомобили, кареты скорой помощи и другие предметы для исследования в военной лаборатории. Кроме того, полиция оцепила кладбище Солсбери, где похоронены родственники Скрипаля, а у их могил возведена палатка, рядом с которой замечены люди в костюмах биологической защиты.

Ранее сообщалось, что следствие установило более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании дела об отравлении экс-офицера ГРУ и его дочери.