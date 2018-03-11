Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с истребителя-перехватчика МиГ-31. Ролик выложен на официальном YouTube-канале военного ведомства.

В Минобороны отчитались об успешном учебно-боевом пуске гиперзвуковой ракеты и заверили, что она поразила цель на полигоне.

Вице-премьерсообщил, что модернизация МиГ-31 шла параллельно с разработкой "Кинжала".

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия", - написал Рогозин в Twitter.

Напомним, в ежегодном послании Федеральному Собранию 1 марта президент России Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.