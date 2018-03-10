"В Питере, в ресторане..." Мария Захарова рассказала о неуместных предложениях депутата Леонида Слуцкого

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о неуместных высказываниях в ее адрес скандально известного депутата Государственной думы Леонида Слуцкого, об этом сообщает НТВ.

"Слуцкий по отношению ко мне также вел себя неподобающе. В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи, это было публично. Меня поразило, что те, кто присутствовал, и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали", - заявила Мария Захарова.

Захарова также отметила, что смогла сама разобраться в данной ситуации.

"После личного знакомства я ему повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем", - подчеркнула Захарова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце февраля 2018 года корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, заявила, что депутат якобы "пристаёт к девушкам-журналисткам". Слуцкий, в свою очередь, назвал эти обвинения "дешёвой провокацией".