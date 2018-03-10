В Екатеринбурге скончалась автор Краснознаменной группы Галина Охлупина

В Екатеринбурге умерла автор Краснознаменной группы Галина Охлупина, об этом пишет E1.ru.

Свердловский архитектор скончалась скоропостижно - причиной стал оторвавшийся тромб.

Прощание с Галиной Охлупиной состоится 14 марта.

Напомним, Краснознаменная группа была снесена без предварительных обсуждений под покровом ночи с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина, которым город наградили за вклад в Великую Победу.