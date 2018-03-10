Полиция Великобритании раскрыла подробности отравления экс-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери

Полиция Великобритании раскрыла подробности отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Следствие установило более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании, об этом пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, отравление прошло с использованием нервно-паралитического вещества.

Было заявлено, что посольству России в Великобритании неизвестно о каких-либо контактах сотрудников диппредставительства со Скрипалем.

Ранее стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осуждённый в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли его дочь.