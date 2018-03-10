Баскетболисты "Урала" не смогли гарантировать себе место в плей-офф за пять туров до конца регулярного чемпионата

Баскетболисты "Урала" упустили шанс за 5 туров до окончания регулярного чемпионата оформить путевку в плей-офф Суперлиги-1, об этом Накануне.RU сообщил пресс-атташе команды.

10 марта "Урал" в ДИВСе принимал московский клуб МБА - москвичи ведут борьбу за 8 место в турнирной таблице и каждое поражение грозит оставить их за пределами восьмерки участников пле-офф. "Урал" также еще не гарантировал себе выход в решающую стадию чемпионата, но идет на 6 месте и имеет "запас прочности".

"Урал" в первые минуты матча сумел захватить преимущество в семь очков, но гости быстро отыгрались и лидировали почти весь матч. "Урал" только в третьей четверти вновь сумел ненадолго выйти вперед. Могильщиками надежд свердловчан стали игроки передней линии МБА - Дмитрий Коршаков и Алексей Кузнецов, которые на двоих забили 48 очков - больше половины заработанного всей командой. "Урал" проиграл 71:79. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал капитан команды Антон Глазунов, он набрал 23 очка.

Сейчас команда остается на 6 месте в турнирной таблице. Следующий матч "Урал" проведет в Екатеринбурге уже в понедельник, 12 марта - против фарм-клуба подмосковных "Химок".