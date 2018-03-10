На Украине заявили, что все русские, которые живут в Крыму, должны срочно покинуть полуостров

Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров заявил о том, что все русские, которые живут в Крыму, должны срочно покинуть полуостров, об этом пишет RT.

В Госсовете Крыма уже прокомментировали данное заявление народного избранника - зампред комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Чубаров - человек с хорошим образованием, но "сейчас хочется сказать, что маразм крепчает".

По мнению Гемпеля, такие политики, как Чубаров, и многие другие депутаты Рады "изжили свое политическое время".