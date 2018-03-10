Порошенко пообещал быструю военную "зачистку" Донбасса

На закрытой встрече с блогерами украинский президент Петр Порошенко пообещал быструю "зачистку" Донбасса силовым путем. Об этом написал блогер Мартин Брест в Facebook.

"Что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и "зачищают" Донбасс, в стиле "без оружия - живи, с оружием - смерть", - написал он.

По его словам, никакой амнистии, как предусмотрено Минскими соглашениями, не будет.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, недавно Порошенко призвал армию готовиться к военному "освобождению" Донбасса.