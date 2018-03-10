Владимир Путин сообщил, что уже 18 лет думает о преемнике

Владимир Путин сообщил, что уже 18 лет задумывается о преемнике - такое заявление он сделал в ходе интервью с корреспондентом NBC Мегин Келли в Калининграде.

Российский лидер отметил, что задумался о преемнике еще в 2000 году, но вот только его личные предпочтения не имеют значения, так как выбор должны сделать сами граждане России.

"Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", - отметил Путин.